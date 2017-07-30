منها أزمة «الهندي».. التموين لن تستورد الأرز مجددًا لهذه الأسباب

التحرير

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بعد استيراد أطنان الأرز الهندي، وتراكمها في مخازن وزارة التموين، أصبح خيار استيراد الأرز، لسد احتياجات السوق، غير مرحب به.

ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد عدم فتح باب التصدير للأرز فى الموسم الجديد، قائلًا: "لن يتم استيراد حبة أرز واحدة بعد ذلك"، ولفت إلى أن الاضطرار لاستيراد الأرز الهندى جاء بعد امتناع تجار الأرز عن التوريد؛ لاعتراضهم على سعره، وكانت الضرورة تقتضي توفيره، وحاليا ستتعاقد الوزارة على كل احتياجاتها من الأرز من الإنتاج المحلي.

أضاف رمضان، في تصريحات لـ"التحرير": "مش ممكن نستورد من الخارج، وحجم الإنتاج المحلي يزيد على الاستهلاك بمليون طن".

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء 120 ألف طن أرز هندى، بتكلفة ضخمة بلغت 780 مليون جنيه، بسعر 6500 جنيه للطن الواحد، خلال مناقصة عالمية، نيابة عن "التموين"، بعد عزوف التجار عن توريد الأرز، رغم فتح باب التقدم أكثر من مرة من قبل هيئة السلع التموينية، ما جعل "التموين" تخفض سعره مرتين من 750 قرشا للكيلو إلى 550 قرشا.

حقيقة تلف الأرز

متحدث "التموين" نفى ما أثير حول تلف الأرز الهندي، وأن ما أثير ليس سوى شائعات، منوهًا بأن الأمر يتعلق بطريقة طهوه، التي تختلف عن طهو الأرز البلدي، مكملًا: "الهندي يحتاج إلى ضعف الكمية من المياه، وعدد كبير من المصريين يطهونه بشكل خاطئ، لذا نجد أن طعم الأرز مختلف، وهو ما اشتكى منه المواطن، فالأرز البلدى يتم طهوه بكوب من الماء مقابل كوب من الأرز، أما الهندى فيحتاج إلى ضعف الكمية، لكنه بمجرد طهوه جيدا يصبح مذاقه طبيعيا".

المواطنون: مش هنشتري غير البلدي

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بينما أبدى مواطنون استياءهم من مذاق الأرز الهندي، معتبرين أنه تالف، فتقول هدى عبد الصبور، ربة منزل أربعينية، إنها أعرضت تماما عن شرائه؛ لأنه "سيئ جدا"، داعية وزارة التموين إلى توفير سلع "آدمية"، حسب وصفها، مردفة: "لا هندي ولا لاوندي.. مش هنشتري غير البلدي".

بينما ذكر سالم المحمدي، موظف، أنه يدخر مستحقاته التموينية، ويشتري بها احتياجاته من الزيت والسكر بدلا من إهدارها على "الأرز السيئ"، حسب تعبيره، لافتًا إلى أنه منذ نحو عام أو أكثر، لم يشتر أرزا تموينيا.

التموين: لدينا مخزون كاف من «البلدي»

بينما أضاف متحدث "التموين" أن الأرز الهندي تلاشى تماما من السوق، وكان فقط 70 ألف طن، مشددًا على فرض عقوبات مشددة على الحجب والاحتكار، للتعامل مع جشع تجار الأرز، مكملًا: "التموين ستدخل السوق، وتشتري وفقا لآليات العرض والطلب".

وأكد أن باب التصدير مغلق، والأرز بدأ سعره ينخفض بالأسواق؛ لأن بشاير الموسم الجديد ستنزل الأسواق مع نهاية شهر أغسطس المقبل؛ لذلك الأسعار ستنخفض خوفا من دخول الحصاد الجديد على أرز العام الماضى.

وأضاف رمضان أن الرصيد الموجود بشركات تسويق الأرز 29 ألف طن، والأرز الأبيض بالمجمعات والجملة نحو 12 ألف طن، وإجمالي الأرز الأبيض بشركات الجملة أو المجمعات أو شركات توريد الأرز نحو 50 ألف طن.