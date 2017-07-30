العلاوة تؤجج غضب عمال مصنع سجاد دمنهور (صور)

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أعلن المئات من عمال مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إضرابهم عن العمل؛ بسبب ما وصفوه بتعنت الإدارة في صرف العلاوة الدورية، مطالبين بتدخل المسؤولين، وتوفير خامات لتشغيل ماكينات المصنع بكامل طاقتها.

وقال حسين حمودة، مدير الحسابات بالمصنع، إنهم تسلموا "فاكسا" من مدير عام الهيئة بصرف العلاوة الدورية بنسبة 27%، أعقبه آخر بصرف 20% فقط.

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العلاوة الدورية تعود إلى 30 عاما بدأت من 3 جنيهات حتى 7%، وذلك حسب يحيى المرشدي، موظف بقسم الحاسب الآلي، الذي أكد أنهم فوجئوا أثناء صرف راتب الشهر الجاري، بموافقة رئيس الهيئة على صرف العلاوة بنسبة 20% فقط مشددا: "كشف المرتبات مضاف إليه 27% علاوة".

وأوضح محمد عوض، أمين المخازن، أن العلاوة تتراوح ما بين 31 - 100 جنيه، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المصنع لاستعادة مكانته قائلا: "المصنع له طلبية 600 ألف متر من الخامات لم نأخذها".