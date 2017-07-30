التحرير

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ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس السبت، خلال اجتماعه بالمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مهام عمل الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وكان مجلس النواب، قد وافق الشهر الماضي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات.

اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مهام عمل اللجنة فتح المجال للحديث حول مستقبل ماراثون انتخابات الرئاسة لعام 2018، خاصة وأن هذه الانتخابات المقبلة تشهد صمتًا تامًا، فلا حديث عنها لدى من يدرس الترشح للرئاسة، فجميع الشخصيات التى أعلنت ترشحها للرئاسة لم تنزل على أرض الواقع للتأهب لماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة واكتفت بتصريحات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وجاءت أبرز الشخصيات التى أعلنت دراستها الترشح لماراثون الانتخابات الرئاسية، أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المحامي الحقوقي، خالد علي، وأيضا المحامي طارق العوضي، وكذلك عصام حجي الذي أعلن تدشين فريق رئاسي، فضلاً عن توقعات بخوض المرشحين السابقين، حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح.

وأمام حالة تأخر إعلان المرشحين لخوض المعركة طرحت "التحرير" بعض التساؤلات على عدد من الخبراء في مقدمتها، لماذا لم يظهر منافس للسيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة حتى الآن؟ وهل هناك عراقيل لدى البعض فى منافسة الرئيس؟ ومن هو الأقرب لمنافسة السيسي؟

ضبابية غير واضحة

من جهته قال أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مسألة عدم وجود مرشحين للرئاسة بشكل نهائي حتى الآن، ترجع إلى تخوف البعض من أمور عديدة، خاصة وأن قانون الهيئة الوطنية لم يخرج للنور حتى الآن رغم موافقة البرلمان عليه، إلا أن الرئيس لم يصدقعليه حتى الآن.

وأوضح السادات لـ"التحرير"، أنه يدرس الترشح للرئاسة مثل باقي الشخصيات التى تفكر فى الأمر، لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي، وذلك لكونه ينتظر التحقق من توفير مناخ آمن لمنافسة شريفة سواء فى تعامل وسائل الإعلام مع المرشحين وفتح المجال للظهور بشكل حيادي، فضلاً عن تغطية الحملات الانتخابية بشكل مهني بعيدًا عن التوجيهات السياسية لدى بعض وسائل الإعلام، وكذلك تعامل باقي مؤسسات الدولة مع المرشحين من حيث المضايقات وغيرها من أبواب النيل من المرشح.

وتابع: "إن جميع من يدرس الترشح للانتخابات لديه يقين بأن المنافسة صعبة، خاصة فى ظل وجود مرشح قوي يحكم البلاد ومدعوم من أجهزة كثيرة، فالغالبية تفكر فى أدوات الترشح وكيفية إثبات الذات، خاصة وأن المسألة ليست مجرد نزول للحصول على أرقام ضعيفة".

وتوقع السادات أن تبادر الشخصيات بحسم موقفها من الترشح للرئاسة أواخر أكتوبر، بعدما تتضح بعض الأمور، مؤكدا أن الشارع المصري بعضه يميل إلى الاستقرار، وهم من سيدعمون النظام الحالي خلال انتخابات 2018، وأن أغلب المرشحين سيعولون على الشباب، حيث أن قطاع عريض من الشباب يرغب فى وجود منافس قوى مدني يمثل القوى المدنية ويكون عليه حالة توافق، فضلاً عن أن الإسلاميين سيتجهون إلى دعم موقف المرشح القوي المنافس خلال الانتخابات المقبلة.

ولفت إلى أن كل تلك الأمور غير واضحة المعالم، وبالتالي لا أحد يملك الجراءة فى إعلان الترشح وسط حالة الضبابية الحالية لمظاهر الإنتخابات، وحيث وضوح الؤرؤية سيظهر المرشحون فى الوقت المناسب.

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البيئة العامة للانتخابات غائبة

في هذا السياق أكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوي، أن المشكلة أو المعضلة الكبرى فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أنها تبدو وكأنها مباراة مغلقة وليست مفتوحة.

وأضاف السناوى لـ"التحرير"، أنه فى حالة وجود بيئة عامة تزكي التنافس وتحترم المنافسة الشرعية، وتحترم الاحتكام للناخبين، دون اللجوء إلى تشويه المنافس الآخر، فى هذه الحالة يمكن الحديث عن وجود انتخابات رئاسية بمعنى الكلمة، وبالتالي تظهر الشخصيات القادرة على تحقيق المنافسة القوية.

مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية الوحيدة التى توافرت فيها البيئة العامة للمنافسة النزيهة هى انتخابات 2012، أما انتخابات 2014 فكانت لها ظروفها الخاصة، حيث اختار الشعب المرشح الرئاسي بناء على معايير الاستقرار الأمني وليس بناء على وجود برامج هادفة، خاصة وأن برنامج الرئيس السيسى كان عنوانه العام مواجهة الإرهاب، فاتجه الشعب للاستقرار لطبيعة الأحداث التى انتابت المجتمع إبان ثورة الثلاثين من يونيو.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيواجه مشكلة كبرى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة حيال غياب مرشحين أقوياء ومنافسين حقيقيين له، الأمر الذى يجعل السيسي يعيش مأزقًا كبيرًا خاصة وأن بعض الأسماء التى تدرس الترشح لا تعد مرشحين حقيقيين بحجم الرئاسة، متمنيًا ظهور الحصان الأسود خلال ماراثون الانتخابات مثلما حدث بالانتخابات الرئاسية الفرنسية حيث أن الرئيس ماكرون لم يكن معروفًا ولكن استطاع أن يحسم المعركة.

وأبدى السناوي انزعاجه الشديد من عدم ظهور شخصيات قادرة على إقناع الرأى العام بوجود مرشحين ذات ثقل، وإلا ستعتبر الانتخابات المقبلة من مرشح واحد على حد تعبيره، وبالتالى تغيب البيئة العامة التى تعطى خاتم المصداقية للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن الإعلام لديه مشكلات عديدة، وتراجع كبير لدور الأحزاب، فالمجتمع يعيش حالة سياسية من الأنيميا الحادة.

- عدم وجود ضمانات حقيقية

بينما كشف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أغلب من يفكر فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2018 لديه تخوف شديد من مسألة ترشح السيسى للانتخابات، خاصة وأنه يعلم جيدًا أن لدى الرئيس أدوات لا تتوافر لأى مرشح، منها دعم هيئات ومؤسسات كبيرة خاصة الإعلام.

وأردف نافعة بأن مسألة عدم وجود ضمانات حقيقية للانتخابات الرئاسية المقبلة فيما يتعلق بحرية المنافسة وإفساح المجال لكل المرشحين على قدر المساواة فى التغطية الإعلامية، وكل سبل الدعم والتحركات تعد العوامل الأساسية لغياب حسم البعض لأمر الترشح.

مشددًا على أن الوضع الحالي يشهد حالة ركود وغياب الحماس لدى الكثيرين، وأنه إذا تبدل المشهد السياسي، فمن المحتمل أن تبادر شخصيات بإعلان موقفها النهائي من الترشح.