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«التحرير» تكشف حقيقة إحالة إكرامي للتحقيق

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«التحرير» تكشف حقيقة إحالة إكرامي للتحقيق «التحرير» تكشف حقيقة إحالة إكرامي للتحقيق

التحرير

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت من قبل بعض وسائل الإعلام عن إحالة شريف إكرامي، حارس الفريق ومنتخب إلى التحقيق بسبب حوار صحفي تطرق خلاله إلى أمور سياسية.

وقال عبد الحفيظ لـ«التحرير» إنه لا يعرف شيئًا عن الحوار من الأساس، ولم يسمع عنه، مؤكدًا أن تداول خبر التحقيق مع إكرامي، ليس له أي أساس من الصحة.

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وأكد أن التقارير التي أفادت بأن مجلس الإدارة طلب منه إحالة اللاعب للتحقيق كاذبة ولا أساس لها من الصحة كما أنه لم يتحدث معه على الإطلاق أي مسئول في النادي حول هذا الأمر.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تؤكد إحالة شريف إكرامي، حارس الأهلي للتحقيق بعد إجرائه حوار صحفي تتطرق فيه للحديث في أمور سياسية.

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التحرير

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