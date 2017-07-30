مقتل مرشح لانتخابات الجمعية التأسيسية في فنزويلا رميا بالرصاص في منزله

كراكاس – (أ ش أ):

أعلن وزير فنزويلى بارز، مقتل خوسيه فيليكس بينيدا (39 عامًا) المرشح للجمعية التأسيسية، رميا بالرصاص في منزله في الساعات الأولى من صباح الأحد، قبيل بدء التصويت في البلاد لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية من المتوقع أن تمدد حكم الحزب الاشتراكي الحاكم في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن بينيدا الناشط بالمعارضة، قتل في منزله الكائن في سيوداد بوليفار، في جنوب شرق فنزويلا، إثر اقتحام مجموعة من الأشخاص لمنزله.

وتقاطع المعارضة هذه الانتخابات، ودعت إلى تجمع كبير، الأحد، في العاصمة، ورفع حواجز في كل أنحاء البلاد، رغم توعد الحكومة، بفرض عقوبة على كل من يعرقل الانتخابات، تصل إلى السجن عشرة أعوام.

ويقول معارضون إن الجمعية التأسيسية ستسمح لمادورو بحل الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة وتأجيل الانتخابات المستقبلية وإعادة كتابة القواعد الانتخابية للحيلولة دون هزيمة الاشتراكيين في الانتخابات.