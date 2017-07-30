كاتب كويتي بارز عن تدويل الحرمين الشريفين: "وآسفاه يا قطر"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

علّق الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجارالله، على تقرير قناة الجزيرة القطرية الذي دعا إلى تدويل الحرمين الشريفين، قائلًا :"خزيٌ أن تطلب قطر تدويل الأراضي المقدسة، مكة والمدينة، وهو طلب لم يتفوّه به إلا إيران عدوة العرب".

وتابع الجارالله، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "وآسفاه قطر تريد أن تحتلنا إيران وأعوانها".

وأثار تقرير "الجزيرة" موجة غضب واسعة على موقع تويتر، ودشّن مُغرّدون، السبت، هاشتاجًا حمل عنوان "تدويل الحرمين"، وعززوه بآخر حمل اسم "الحرمين بيد أمينة" شاركوا فيهما بآلاف التغريدات التي عبّروا من خلالها عن آرائهم المتباينة إزاء ما تدعو له القناة القطرية وتحرض عليه، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأغلقت وزارة الأوقاف القطرية باب التسجيل في الحج أمام القطريين، مُعلنة منعهم من أدء الفريضة، فيما دشّن نشطاء عبر موقع تويتر، هاشتاجًا بعنوان "قطر تمنع شعبها من الحج"، مندّدين بالإجراء الذي اتخذته الدوحة ضد القطريين.

وأظهرت صورًا لموقع وزارة الأوقاف القطرية، إدارة شؤون الحج، بعد أن رفع شعار "التسجيل مغلق الآن"، دون توضيح الأسباب.

فيما رفضت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير، "محاولة قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة".

واكّد الجبير، الأحد، أن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة".

وأضاف الجبير، في حديث مع قناتي "العربية" و"الحدث" على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة: "نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة". واعتبر قرار الدوحة بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مُبديًا ترحيب المملكة بهم.

وذكّر وزير الخارجية السعودي بأن "المملكة تبذل جهودًا كبيرًا في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين". مُضيفًا أن "السعودية ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية ‌الحجاج".