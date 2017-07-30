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اتهام 6 نشطاء بالقيام بأنشطة تهدف للإطاحة بالحكومة في فيتنام

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مصراوي Masrawy

اتهام 6 نشطاء بالقيام بأنشطة تهدف للإطاحة بالحكومة في فيتنام

04:54 م الأحد 30 يوليو 2017

اتهام 6 نشطاء بالقيام بأنشطة تهدف للإطاحة بالحكومة في فيتنام

الشرطة الفيتنامية

هانوي- (د ب أ):

قالت الشرطة الفيتنامية اليوم، الأحد، إنه تم توجيه اتهامات لنشطاء فيتناميين، بينهما محامي شهير، بمحاولة " الإطاحة" بالحكومة، في قمع واضح للمعارضين.

وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على أربعة نشطاء لصلتهم بنجوين فان داي، كما تم اتهامهم اليوم" بالقيام بأنشطة تهدف للإطاحة بحكومة الشعب في هانوي ومناطق أخرى".

وإذا تم إدانتهم، سوف يواجه النشطاء الستة عقوبة الإعدام وفقا للقانون الفيتنامي. ولم يتضح متى سوف يمثل النشطاء أمام المحكمة.

ويشار إلى أن داي، المحامي الحقوقي والناشط في مجال الديمقراطية والمدون، محتجز منذ 16 ديسمبر 2015، عندما تم إلقاء القبض عليه خارج منزله أثناء محاولته لقاء دبلوماسيين أوروبيين.

كما جرى إلقاء القبض على زميله لي ثو هاي في هانوي في نفس اليوم.

وتعد الاعتقالات والاتهامات التي وجهت لنشطاء اليوم جزءا من حملة واضحة في فيتنام لقمع الأشخاص الذين تعتبرهم معارضين، حيث يجرى اعتقال وإصدار أحكام بحق عدة نشطاء منذ يونيو الماضي.

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مصراوي Masrawy

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