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رئيس الجهاز المركزي للإحصاء: "لم تعد لدينا رفاهية الإنجاب بكثرة"

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مصراوي Masrawy

رئيس الجهاز المركزي للإحصاء: "لم تعد لدينا رفاهية الإنجاب بكثرة"

03:48 م الأحد 30 يوليو 2017

أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة

كتب- أحمد جمعة:

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أبرز نجاحات مؤتمر الشباب تمثلت في إيصال رسالة بأهمية القضية السكانية، وهذا بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح ، وعرض وزارة الصحة للمشكلة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها "الجندي" ضمن احتفالية وزارة الصحة باليوم القومي للسكان، بحضور وزير الصحة أحمد عماد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، فضلًا عن حضور مفتي الجمهورية شوقي علام، ووكيل الأزهر عباس شومان، ووكيل عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.

وقال الجندي، إن "السبب الرئيسي في هذه المشكلة هو معدلات النمو المتسارعة"، متابعًا: "لم تعد لدينا رفاهية الإنجاب بكثرة".

وانتقد رئيس جهاز الإحصاء، مطالبة الدائمة باستغلال السكان في التنمية، قائلًا: "الحكومة هتستغل السكان إزاي بدون موارد".

وأضاف: "لابد من خلق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، والرئيس استوعب المشكلة ووجه بحلها بشكلٍ حاسم".

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مصراوي Masrawy

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