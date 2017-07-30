بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكلّف بكشف مخالفات 12 محطة لـ"الري المطور"

كفر الشيخ - إسلام عمار

كلّف اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس سعيد هميسة، وكيل وزارة الرى، ببحث حقيقة شكوى أهالي 7 قرى تابعة لمركز كفر الشيخ، بشأن مخالفات بمشروع الري المطور، على رأسها سرقة مستلزمات تشغيل المشروع.

كشفت المذكرة، التي تقدم بها أهالى قرى "نوفل، مسير، ومنية مسير، السيد عطية، الصنفاوى، شارمى، وكفر الطايفة" لمحافظ كفر الشيخ، عن إنشاء 12 محطة للري المطور، وعدم تركيب "الطلمبات" والمحابس الخاصة ببعض المحطات بها، فيما تبين ببعض المحطات الأخرى منها، عدم مطابقة الطلمبات للمواصفات القياسية المطلوبة.

وأشارت المذكرة إلى أن المحطة الواحدة من مشروع الري المطور المذكور تخدم حوالى 45 ألف فدان، فى حين أن الشركة المنفذة لأعمال المشروع سلمته لمديريتي الكهرباء والري بكفر الشيخ، دون علم الفلاحين، على الرغم من عدم استكمال باقي المقايسات والأعمال بها، ما أدى إلى توقف هذه المحطات منذ إنشائها من 5 سنوات.

في السياق ذاته أكد محمد قدري عبد الله، أحد أهالى قرية السيد عطية، التابعة لمركز كفر الشيخ، وأحد المتضررين، من توقف محطات الري المطور، أن الشركة المنفذة لأعمال هذا المشروع، ردمت بعض الترع التي يتبعها المشروع، وهي ترع "شارمى بحوض الزروة، السرو الوسطانى، والسرو العالي".

وأشار "قدري" إلى أنه جرى سرقة جميع المحولات الكهربائية، من قبل الشركة المنفذة لأعمال هذا المشروع، بعدما تبين لجميع الفلاحين وأهالي تلك القرى، أن الشركة خلعت تلك المحولات، واستعانت بها لتركيبها فى أماكن أخرى، على الرغم من إخطار كل من قطاعي الكهرباء والري بالمحافظة بشأن الأمر، ولكن لا مجيب.

وأوضح حمدى حمدون، أحد المتقدمين بشكوى لمحافظ كفر الشيخ، بخصوص الأمر لـ"مصراوى"، أن مشروع إنشاء 12 محطة للري للمطور لخدمة القرى السبع المذكورة، هو أحد مشروعات صندوق النقد الدولي، وتكلفة المحطة الواحدة بلغت ما يقرب من مليون ونصف، بإجمالى تكلفة 18 مليون جنيه، لعدد 12 محطة.

وأكد "حمدون" أن المشروع بعد إنشائه وتسليمه للفلاحين يقضى بدفع المنتفعين لرسوم واستحقاقات للري والكهرباء سنويًا، بعد فترة سماح 5 سنوات من تاريخ إنشائه، بحسب شروط صندوق النقد الدولي، موضحًا أن فترة السماح المذكورة انتهت والمشروع طوال السنوات الخمس لم يستفد منه أي فلاح.