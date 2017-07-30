الصحة: توفير وسائل منع الحمل لمواجهة النمو السكاني

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بدء العمل بالاستراتيجية السكانية لمواجهة النمو السكاني بعد عرضها على رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية.

ونظمت وزارة الصحة اليوم الأحد، احتفالية باليوم القومي للسكان، بحضور وزراء الأوقاف والتضامن والتنمية المحلية، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، وممثل عن البابا تواضروس.

وعانت مصر خلال الفترة الماضية، من نقص وسائل منع الحمل بالسوق المحلي، لكن مصدرا مسؤولا بوزارة الصحة أكد توافر جميع أنواع الوسائل حاليا، بعد توريد 3 مليون عبوة "منع حمل" من مصنع الهرمونات الجديد الذي افتتحه وزير الصحة مطلع يوليو الجاري، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع تكفي احتياجات السوق وتزيد للتصدير إلى أفريقيا والسوق العربية.

وسبق لقطاع تنظيم الأسرة ضخ كميات إضافية من الأقراص المركبة الخاصة بتنظيم الأسرة لتزداد حصة الصيدليات من 300 ألف إلى 400 ألف شهرياً من الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة.