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​مجدي بيومي: "السيسي عبر بالبلد من عنق الزجاجة.. وترشحه لفترة ثانية ضرورة"

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مصراوي Masrawy

​مجدي بيومي: " عبر بالبلد من عنق الزجاجة.. وترشحه لفترة ثانية ضرورة"

04:35 م الأحد 30 يوليه 2017

النائب مجدى بيومي

كتب- أحمد علي:

قال النائب مجدى بيومي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية أمر مفروغ منه.

واضاف بيومى، فى تصريحات صحفية: "الرئيس السيسي عبر بالبلد من عنق الزجاجة فى وقت انهارت فيه دول كبرى بالمنطقة".

وعن ارتفاع الأسعار الذي يشعر به المواطن، قال بيومي: "بالفعل حدث ارتفاع للأسعار، لكن هذه ضريبة لابد أن نتحملها حتى تستقر الأوضاع، وتعود مؤسسات الدولة للعمل بكل طاقتها، ووقتها ستعود الأمور إلى طبيعتها".

ووجه بيومي، رسالة إلى الشعب المصري قائلاً: "اللي يقول إن كل حاجة تمام يبقي إنسان غير طبيعي وهدفه خداع الشعب، لكن جميع المؤشرات تقول إن القادم أفضل، تحملنا كثيراً وعلينا أن نتحمل ونقف خلف القيادة السياسية حتى تستقر الأمور".

وأكد بيومي، أن الأزمة الاقتصادية ضربت العالم كله وتأثر بها جميع الدول صاحبة الاقتصاديات المستقرة، فما بالنا بدولة مرت بثورتين مثل ".

وشدد بيومي، على "ضرورة ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية لكي يكمل المشروعات العملاقة التي بدأها وتحقيق العدل الاجتماعي الذي وعد به الرئيس في بداية توليه الحكم".

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مصراوي Masrawy

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