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عبد الحفيظ يسافر للإسكندرية لحضور قرعة البطولة العربية

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عبد الحفيظ يسافر للإسكندرية لحضور قرعة البطولة العربية عبد الحفيظ يسافر للإسكندرية لحضور قرعة البطولة العربية

التحرير

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يسافر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين، وذلك لحضور قرعة نهائيات البطولة العربية للأندية.

ويمثل عبد الحفيظ النادي الأهلي في قرعة البطولة العربية، والمقرر إقامتها في تمام الواحدة ظهر غد الإثنين في أحد فنادق مدينة الإسكندرية.

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وتقام قرعة نصف نهائي البطولة العربية بين الأهلي المصري والترجي التونسي والفيصلي الأردني والفتح الرباطي المغربي، وتلعب إحدى مباراتي نصف النهائي يوم الأربعاء على أن تقام المباراة الأخرى يوم الخميس.

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التحرير

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