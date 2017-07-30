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المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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ارتفع في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الأحد-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلاً 17.82 جنيها للشراء، فى مقابل 17.81 جنيها خلال تعاملات الخميس الماضى.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 17.94 جنيها، وهو نفس مستوى سعره خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

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وشهدت العملة الخضراء استقرار خلال التعاملات المسائية اليوم فى البنوك، وسجل سعر الدولار فى كلاً من البنك التجاري الدولي، وبنك البركة، والبنك العربي الإفريقي نحو 17.95 جنيهًا للبيع، و17.85 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الدولار فى كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة نحو 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى بنك نحو 17.92 جنيها للبيع، و17.82 جنيها للشراء.

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التحرير

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