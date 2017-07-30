كيف تسبب «الجيل الرابع» في تعطل شبكة فودافون؟

التحرير

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شهدت شبكة الاتصالات لشركة فودافون منذ ظهر اليوم حالة من عدم الاستقرار استمرت لعدة ساعات ولا تزال أقل من طبيعتها، حيث انقطعت الإنترنت عن كثير من الهواتف المحمولة خلال تلك الساعات، بالإضافة لانقطاعات متكررة في الاتصالات الصوتية وذلك في العديد من المناطق.

وحسب مصادر مسئولة بشركة فودافون، فإن المشكلة تعود إلى إعادة توزيع ترددات الجيل الرابع، التي يقوم بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بين شركات الاتصالات الأربع في السوق المصرية، بهدف بدء تقديم خدمات الجيل الرابع خلال أيام للجمهور.

ومن المفترض أن يتم توزيع الترددات القديمة بين الشركات، بالإضافة إلى الترددات الجديدة التي منحها جهاز تنظيم الاتصالات للشركات الأربع، وفقا لقيمة تراخيص بلغت نحو مليار و100 مليون دولار، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه، لكل من فودافون واتصالات وأورنج والمصرية للاتصالات.

وأعلن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي منذ أيام خلال تفقده المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، أنه خلال 15 يومًا ستكون جميع الشبكات جاهزة لتقديم خدمات الجيل الرابع فى محافظات الجمهورية كاملة، موضحا أن الوزارة انتهت من تخصيص الترددات لشركات الاتصالات الأربع، ولكن هناك بعض إجراءات تتم على أرض الواقع تتعلق بإعادة توزيع الترددات لتقدم أفضل خدمة بجودة عالية للمشتركين.

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وحسب مصادر فودافون فإن القطاع الفني للشبكات يعمل على إعادة تشغيل الشبكات بشكل طبيعي في الساعات المقبلة.

وفي الوقت الذي تحدث فيه بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن ضعف في خدمات شبكتي أورنج واتصالات مصر، أكد مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر أن كل خدماتها تعمل خلال اليوم بشكل طبيعي دون أي تأثير، موضحة أن إعادة توزيع الترددات مسئولية تنظيم الاتصالات، ومن ثم يقوم بإخطار الشركة بمواقع الإخلاء الجديدة.

في السياق ذاته أوضح المهندس مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ"التحرير"، أن إعادة توزيع الترددات ليس لها علاقة بالعطل القائم في شبكة فودافون، إلا أنه لم يوضح أسباب العطل.

ومن المقرر أن تقوم شركات الاتصالات بتجارب ترددات الجيل الرابع لقياس جودة الترددات، لإبلاغ جهاز تنظيم الاتصالات حال وجود أي أعطال، وهي الإجراءات المتوقع أن تنتهي في 6 أسابيع منذ بدء التجارب بعد إعادة التوزيع بشكل نهائي.