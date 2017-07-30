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إخلاء سبيل 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان.. ومحامٍ: الأدلة غير كافية

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إخلاء سبيل 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان.. ومحامٍ: الأدلة غير كافية إخلاء سبيل 8 من عمال مصنع أسمنت أسوان.. ومحامٍ: الأدلة غير كافية

التحرير

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قضت محكمة أسوان، برئاسة المستشار الشرقاوي، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 8 من عمال مصنع أسمنت (ميديكوم)، والذين ألقي القبض عليهم عقب فض اعتصامهم بطريق أسوان – أبوسمبل؛ احتجاجا على وفاة 3 من زملائهم مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين، وأسندت إليهم اتهامات بتعطيل العمل بالمصنع، واستخدام العنف في تهديد الموظفين لمنعهم عن آداء عملهم، والإضرار بالمصلحة العامة.
 
وفي وقت سابق، أعلن عدد من العاملين بالمصنع إضرابهم عن العمل لمدة 4 أيام، والاعتصام بطريق أسوان – أبوسمبل، وتدخلت قوات الأمن مدعومة بتشكيلات الأمني المركزي؛ لفض الاعتصام، وألقت القبض على 8 عمال.

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بدوره، أكد المحامي وائل رفعت، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن قرار المحكمة جاء لعدم توافر الأدلة بشان الاتهامات الموجهة إلى موكليه.


 

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التحرير

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