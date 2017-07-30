المدن الجديدة «تحت المراقبة»

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«هو البرج ده بتاع إيه يا أسطى؟» ذلك التساؤل وجهه "محمد.أ" الرجل الستيني، إلى فني تركيب الأبراج الحديدية، ليجيبه قائلا "دي أبراج المراقبة يا حاج"، يصمت قليلا ويردد في صوت منخفض "يا نهار اسود هو انتوا بتراقبونا بجد؟".

ذلك الحوار دار أمامنا بين الجانبين، وهو ما دفع «التحرير» للبحث عن ماهية تلك الأبراج الحديدية ذات الارتفاعات العالية، التي انتشرت في عدد كبير من المدن الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

«المجتمعات العمرانية»: كل المدن «هاتتراقب»

كشف المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم البدء في مراقبة المدن الجديدة عبر تركيب كاميرات مراقبة، بمدينة الشيخ زايد، وسيتم تعميم التجربة في كل المدن الجديدة، موضحا أنه جار تنفيذ تركيب كاميرات أخرى في مدن "بدر، الشروق، العبور، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة".

«تركيب كاميرات المراقبة هايفرق كتير جدا على الصعيد الأمني، حيث سيتم مراقبة كل الميادين وغالبية الشوارع الرئيسية، كمان هايفرق على صعيد تسجيل مخالفات البناء والتعديات على أراضي المدينة، ومن ثم توقيع مخالفات مالية عليهم» هذا ما يراه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

60 مليون جنيه تكلفة مراقبة القاهرة الجديدة

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة، أنه تم إعداد مخطط كامل لتركيب كاميرات مراقبة في كل أنحاء مدينة القاهرة الجديدة منذ فترة، بتكلفة 60 مليون جنيه، وجار الآن طرح تنفيذ المشروع على شركات القطاع الخاص عبر المناقصات، على أن يتم ربطها بكل أقسام الشرطة بالمدن، مشيرا إلى أن تكلفة كل مدينة تختلف بحسب المواقع التي سيتم وضع كاميرات المراقبة بها.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تركيب كاميرات المراقبة في المدينة بالتعاون مع وزارة الداخلية، موضحا أن مجلس الأمناء -جهة تابعة لجهاز المدينة- بالمدينة سيتحمل تكلفة التنفيذ، على أن يتم تسليمها لوزارة الداخلية.

وأوضح فهمي أنه تم طرح تركيب الكاميرات على عدد من الشركات المتخصصة بالقطاع الخاص، عبر مناقصة محدودة.

«الشيخ زايد» في المقدمة

عبّر المهندس جمال طلعت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن فرحته بكون جهاز المدينة الذي يرأسه، هو صاحب فكرة تركيب أول كاميرات مراقبة على صعيد المدن الجديدة، قائلا: "إحنا أول مدينة ركبنا الكاميرات من سنتين، نفذنا المرحلة الأولى بـ22 كاميرا بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة".

وأضاف طلعت أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية بالتنسيق مع مرور الجيزة، من خلال تركيب 22 كاميرا أخرى، يتم توزيعها كالتالي "10 كاميرات على المحور، و12 أخرى داخل المدينة والأحياء التي لم يتم التركيب بها في المرحلة الأولى "الحي 16 و17"، لمراقبة الحركة المرورية.

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وأكد المهندس جمال طلعت، أن تركيب الكاميرات حقق استفادة كبيرة جدا -بحسب ما يرى- مضيفا: "كاميرات المراقبة ساعدت رجال الشرطة في كشف غموض بعض الجرائم وفك طلاسمها، وقللت من نسبة الحوادث، لخوف المجرمين من تصويرهم، كما ساعدته في مراقبة الكثافات المرورية في الشوارع، ومتابعة تنفيذ المشروعات من داخل مكتبه".

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع تكلفت ٥ ملايين جنيه من حساب مجلس أمناء المدينة، وتم التعاون مع الهيئة الفنية التابعة لمجلس الدفاع الوطنى، بالتنسيق مع جهاز المدينة ووزارة الداخلية ممثلة فى مديرية أمن الجيزة.

«بدر».. «الدور عليها»

سلّم جهاز تنمية مدينة بدر بالقاهرة، مواقع المرحلة الأولى التي سيتم تركيب كاميرات المراقبة بها، للشركة المنفذة، للبدء في وضع المدينة تحت المراقبة، بتكلفة 3 ملايين جنيه، من صندوق أموال مجلس الأمناء بالمدينة -بحسب مصدر بجهاز المدينة.

وقال تامر النمس عضو مجلس أمناء مدينة بدر، إنه تم البدء في تركيب نحو 300 كاميرا مراقبة، تغطى مناطق متعددة بالمدينة منها الميادين والمناطق الحيوية والمهمة وكاميرات ذات كفاءة عالية، تقوم بتصوير المخالفات والسرقات وغيرها، مشيرا إلى أن التنفيذ يتم بالتعاون بين جهاز المدينة وعدد من الجهات السيادية.

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وأضاف النمس، أن مراقبة المدينة بالكاميرات تجعلها تنتقل إلى مرحلة تسجيل حالة الميادين والشوارع على مدار 24 ساعة، للسيطرة على الانضباط فى الشارع بالمدينة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

«الشروق».. التكلفة 6.7 مليون جنيه

وفي مدينة الشروق كشف مصدر بجهاز تنمية المدينة أن تكلفة المرحلة الأولى من تركيب كاميرات المراقبة، وصلت إلى 6 ملايين و700 ألف جنيه، موضحا أنه سيتم تركيب 42 كاميرا في عدد من الميادين العامة بالمدينة والشوارع الرئيسية ومداخل المدينة.