موقع أمريكي: مصر أول دولة نادت بحظر أسلحة الدمار

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قال موقع "جلوبال تايمز" الأمريكي إن هناك "مناقشات وجهودا مبذولة بين مصر وروسيا من أجل شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل"، لافتا إلى أن أكبر مثال على ذلك هو "اجتماعات يعقدها دبلوماسيون مصريون مع نظرائهم الروس هذه الأيام؛ لبحث الجهود الرامية إلى عدم وجود أسلحة دمار شامل فى الشرق الأوسط".

وذكر الموقع أن "القاهرة وموسكو تريدان من وراء هذه الاجتماعات تعزيز الجهود الرامية إلى إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط من خلال لجان تحضيرية مشتركة، وذلك قبيل المؤتمر الاستعراضى لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 المقرر عقده فى عام 2020".

ولفت إلى أن "مصر كانت أول دولة تقترح تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك عام 1990، وحصلت على دعم دولي واسع في هذا السياق، لكنها لم تحرز سوى تقدم عملي محدود بهذا الشأن".

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وأضاف "جلوبال تايمز" أن "مصر والدول العربية ترى أن منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ستسهم في تحقيق السلام الإقليمي، في وقت ترفض فيه إسرائيل مرارا وتكرارا الدعوات للانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة".

وختم الموقع أن "مصر وروسيا كانتا قد توصلتا لاتفاق مبدئي عام 2015 لبناء 4 محطات للطاقة النووية بحلول عام 2022، ولكن الصفقة النهائية لم يتم التوقيع عليها بعد".