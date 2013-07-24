255 طالبًا بالسويس يؤدون امتحان القدرات للالتحاق بفصول المتفوقين

قال أيمن فهمى إسماعيل، المستشار الإعلامى بمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن المديرية أقامت صباح اليوم الأربعاء امتحانا لـ255 طالبا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والمتفوقين فى أداء امتحان القدرات من أجل الالتحاق بفصول المتفوقين مع بداية العام الجديد بمرحلة الثانوية العامة.

وأضاف "فهمى" أنه لا صحة لشائعات تم إطلاقها بأنهم قرروا خفض درجات القبول بالمدارس للالتحاق بالثانوية العامة، موضحا أن الدرجات التى تم تحديدها للقبول لم يتم تغييرها، وأنهم سيحصرون الأماكن الشاغرة بمدارس الثانوية العامة، ثم تخفيض درجات القبول بهذه المدارس للمقاعد الشاغرة فقط.