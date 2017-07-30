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بالصور.. رئيس جهاز التعمير ووفد "النواب" يتفقدون مزرعة "مصر الخير"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جهاز التعمير ووفد "النواب" يتفقدون مزرعة " الخير"

04:07 م الأحد 30 يوليه 2017

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بالصور.. وفد "محلية النواب" يلتقي محافظ الوادي الجديد لبحث خطط التنمية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مزرعة مؤسسة "مصر الخير" في الخارجة"، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وعاين المحافظ ووفد الزيارة، أقسام المشروع، للوقوف على آليات العمل به، ولقاء الشباب المستفيدين.

وأكد "الزملوط" في بيان له، أن المزرعة تضم حوالي 3500 رأس ماشية يستفيد منها 150 شابًا بواقع 20 رأس ماشية للشاب.

كما شاهد المحافظ ووفد الزيارة "رسم كروكي" للقرية النموذجية، المزمع إقامتها شمال قرية المنيرة كقرية سكنية زراعية متكاملة على مساحة 150 فدانًا بواقع فدان لكل شاب.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أن القرية النموذجية تقام بالتعاون مع البنك الزراعي وصندوق "تحيا مصر" ومؤسسة "مصر الخير"، مشيرًا إلى تنفيذ منزل كنموذج استرشادي في البداية، لتحديد قيمه التكلفة.

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