محكمة أسوان تُخلي سبيل العمال الـ 8 بمصنع ميديكوم للأسمنت

أسوان - إيهاب عمران:

قررت محكمة أسوان برئاسة المستشار أحمد الشرقاوي، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 8 من عمال مصنع الأسمنت بأسوان، والذين ألقي القبض عليهم، الخميس الماضي، بعد تقدم إدارة المصنع بعدة بلاغات تتهم فيها العمال بتعطيل العمل، نظرًا لامتناعهم عن العمل بعد الحادث الذي تعرض له زملاؤهم وأسفر عن مصرع 3 وإصابة اثنين آخرين.

وقبضت قوات الشرطة على العمال الـ 8 وحررت المحضر رقم 4665 لسنة 2017.

وبعرض العمال على النيابة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهم اليوم.

وقال وائل رفعت، محامي: "إن العمال لم يضربوا عن العمل، ولكنهم كانوا يمرون بظروف نفسية صعبة بعد مشاهدتهم زملاءهم يحترقون، ورغم ذلك هددتهم إدارة المصنع وابتزتهم في حضور الشرطة، وتم تخييرهم بين استكمال العمل او التقدم بالاستقالة"، بحسب قوله.

وأضاف رفعت أن قرار الإفراج، جاء تطبيقًا لأحكام الدستور وانتصارًا للحريات ولحقوق العمال.

يذكر أن عمال مصنع ميديكوم للأسمنت، أضربوا عن العمل، منذ مساء الأحد الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وتوفير إجراءات واشتراطات الحماية والسلامة المهنية بالمصنع، عقب وفاة ثلاثة منهم إثر سقوط مادة خام حارقة عليهم بفرن المصنع، ووجود مصابين بقسم الحروق بالمستشفى الجامعي في أسوان.