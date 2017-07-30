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مجددًا.. «أوبل» تختبر نسخة مغايرة من «إنسيجنيا»

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مجددًا.. «أوبل» تختبر نسخة مغايرة من «إنسيجنيا» مجددًا.. «أوبل» تختبر نسخة مغايرة من «إنسيجنيا»

التحرير

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تعكف شركة "أوبل" الألمانية على اختبار نسخة جديدة من سيارتها الشهيرة "إنسيجنيا Gsi"، وذلك في إطار خطتها التسويقية لاستعادة مكانتها بعد بيعها لـ"بيجو".

ووفقًا لمجلة "موتور أوثورتي"، فإن الشركة الألمانية تختبر النسخة الجديدة من سيارتها الرياضية الشهيرة، وذلك في ضوء خطة شاملة لتطوير الإصدارات الأكثر مبيعًا لـ"أوبل" على مستوى الأسواق العالمية.

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وتتحفظ الشركة الألمانية التي تختبر عددًا غير بسيط من الإصدارات والنسخ الجديدة من سيارتها "إنسيجنيا"، على المواصفات الفنية الخاصة بالمحرك الذي سيقوم بتشغيل السيارة الجديدة، غير أنها من المرجح أن تعلن بشكل رسمي عنها قبل الكشف عن السيارة عالميًا.

 

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التحرير

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