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«رينو - نيسان» تتربع على عرش منتجي السيارات في العالم

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«رينو - نيسان» تتربع على عرش منتجي السيارات في العالم «رينو - نيسان» تتربع على عرش منتجي السيارات في العالم

التحرير

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احتلت شركة "رينو" الفرنسية صدارة الشركات المصنعة للسيارات في العالم، من حيث حجم الإنتاج والمبيعات الموازية في الأسواق العالمية.

وبحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، فإن التحالف الذي تعقده الشركة الفرنسية مع نظيرتها اليابانية العملاقة "نيسان" كان له أثر بالغ في استعادة "رينو" لقدرتها على التسويق في العديد من الأسواق الأوروبية وعلى رأسها روسيا.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك ارتفاع واضح في مبيعات "رينو – نيسان" خلال العديد من الأسواق التي لم تكن تتمتع بشعبية واضحة فيها، وهو ما يعكس تزايد حجم الإنتاج الإجمالي للتحالف الفرنسي الياباني.

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التحرير

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