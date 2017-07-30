«مرسيدس» تركز على سيارتها السيدان للمنافسة العالمية

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تبحث شركة "مرسيدس" الألمانية، العملاقة عن تطوير أسطولها من السيارات السيدان، وذلك في إطار سعيها لاحتلال مرتبة متقدمة بين الإصدارات التي تنتمي لهذا الطراز على مستوى السوق العالمي.

ووفقًا لصحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، فإن الشركة الألمانية العملاقة تهدف في المقام الرئيسي لتحسين صناعة السيارات السيدان لتكون ضمن الأفضل عالميًا.

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وتنوي الشركة الألمانية التركيز على عدد من الفئات والإصدارات وعلى رأسها "E، والتي تنوي جعلها السيارة السيدان الرئيسية من إنتاجها على مستوى الأسواق الكبرى.