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رئيس البرلمان الفرنسي يشيد بتمرير إصلاحات مناهضة للفساد

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الفرنسي يشيد بتمرير إصلاحات مناهضة للفساد

03:58 م الأحد 30 يوليو 2017

رئيس البرلمان الفرنسي يشيد بتمرير إصلاحات مناهضة للفساد

البرلمان الفرنسي

باريس- (د ب أ):

أشاد رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) اليوم الاحد بتمرير مشروعي قانونين، يهدفان إلى توفير قدر أكبر من الشفافية الحكومية.

وقال فرانسوا دو روجي، رئيس مجلس النواب في البرلمان الفرنسي في مقابلة مع صحيفة (لو جورنال دو ديمونش) "إنه بشأن بناء مجلس جديد".

تأتي الاجراءات الاصلاحية بعد حملة رئاسية، مليئة بالفضائح، تركزت على سوء استخدام الموارد المالية، بما في ذلك وظائف برلمانية وهمية وسوء استخدام الاموال العامة.

ويشمل مشروعا القانونين بنودا لاتخاذ إجراءات صارمة ضد محاباة الاقارب، بما في ذلك منع أعضاء البرلمان من توظيف أعضاء الاسر المقربين.

وهناك أيضا إجراءات لتفادي المزيد من تضارب المصالح، مثل فرض قيود على المشرعين الذين يحصلون على مدفوعات من هيئات حكومية.

وتم تمرير مشروعي القانونين بأغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية مساء أمس السبت.

ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ مشروعي القانونين في الايام المقبلة.

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