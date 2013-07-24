"ثوار مصر" بالمنوفية يحذر الإخوان من استخدامهم للعنف ونشر الفوضى

حذر اتحاد ثوار مصر بالمنوفية، جماعة الإخوان المسلمين، من جر الوطن إلى العنف والخروج عن سلمية المظاهرات، مؤكدين أن الفاتورة يتحملها الفقراء وحدهم، الذين يتم الزج بهم فى صراعات على المناصب وهروب القيادات من تنظيم الإخوان.

وأضاف البيان الذى صدر عن الاتحاد، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك تصعيدا سوف يتم خلال الفترة القادمة، إذا ظل هذا مسلسل العنف الذى تنتهجه الجماعة ومن يساندونها، أولها هو حشد الملايين من أبناء الشعب الشرفاء والذهاب إلى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وفض الاعتصام بالقوة.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد لن يفرض أبدًا على أحد الإيمان بثورة 30 يونيو المكملة لثورة 25 يناير مهما حدث، مطالبا الرافضين للاعتراف بها بمراجعة أنفسهم وموقفهم من الثورة التى أطاحت بالرئيس الإخوانى المعزل محمد مرسى.