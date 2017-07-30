غدًا.. "التنظيم والإدارة" يناقش قواعد تعيين مصابي العمليات الحربية والأمنية وذويهم

كتبت- ندى الخولي:

يعقد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غدًا الإثنين، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1401 لسنة 2017 الصادر بتشكيل لجنة لوضع آليات تطبيق نص المادة 13/2،3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والخاصة بتعيين المصابيين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء وذويهم وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

ويشهد اجتماع الغد مناقشة قواعد شغل الوظائف العامة للمصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء وذويهم وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية والأمنية وتحديد نسبة الوظائف التي تحجز لهم بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك تطبيقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأشار جميل إلى أن اللجنة كانت قد عقدت أولى اجتماعاتها في الخامس من يوليو الجاري وأن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات هي الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري وممثل عن الأمانة التشريعية بمجلس الوزراء وممثل عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وأوضح جميل أنه سيرفع تقريرًا بنتائج أعمال اللجنة وما انتهت إليه -كونه رئيس اللجنة- إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

ورحب جميل، بكل الآراء والمقترحات التي تساهم في دعم ومساندة مصابي العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.