إقبال كثيف من المواطنين على "بنك التعمير بالمهندسين" لشراء كراسات أراضي الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

شهد فرع بنك التعمير والإسكان بالمهندسين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين الراغبين في شراء كراسات أراضي القرعة للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هئية المجتمعات العمرانية، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتستمر ساعات العمل من الثالثة وحتى الخامسة مساءً في جميع فروع بنك الإسكان والتعمير.

وعلى أبواب البنك تجمع العشرات لشراء الكراسات بعد أن حصلوا على أرقام تسلسلية بأسبقية الحضور، في انتظار دورهم لشراء الكراسات التي تقدر أسعارها بٰ٢٥٠ جنيه لأراضي الإسكان الاجتماعي، و٥٠٠ جنيه لأراضي الإسكان المتميز، و١٠٠٠ جنيه لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

وتوافد المواطنون على فروع البنك قبل ساعات من بدء بيع الكراسات رسميًا للمواطنين.

وشر البنك الإعلان الرسمي لأراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا على "ستاند" خشبي كبير، فضلا عن لصق أوراق مدون عليها مواعيد بيع الكراسات من الثالثة وحتى الخامسة مساءً، في أكثر من زاوية على بوابات البنك.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعميروالإسكان لـ24024 قطعة أرض سكنية، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية.