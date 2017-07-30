أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

إقبال كثيف من المواطنين على "بنك التعمير بالمهندسين" لشراء كراسات أراضي الإسكان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إقبال كثيف من المواطنين على "بنك التعمير بالمهندسين" لشراء كراسات أراضي الإسكان

04:04 م الأحد 30 يوليه 2017

كتبت- ندى الخولي:

شهد فرع بنك التعمير والإسكان بالمهندسين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين الراغبين في شراء كراسات أراضي القرعة للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هئية المجتمعات العمرانية، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتستمر ساعات العمل من الثالثة وحتى الخامسة مساءً في جميع فروع بنك الإسكان والتعمير.

وعلى أبواب البنك تجمع العشرات لشراء الكراسات بعد أن حصلوا على أرقام تسلسلية بأسبقية الحضور، في انتظار دورهم لشراء الكراسات التي تقدر أسعارها بٰ٢٥٠ جنيه لأراضي الإسكان الاجتماعي، و٥٠٠ جنيه لأراضي الإسكان المتميز، و١٠٠٠ جنيه لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

وتوافد المواطنون على فروع البنك قبل ساعات من بدء بيع الكراسات رسميًا للمواطنين.

وشر البنك الإعلان الرسمي لأراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا على "ستاند" خشبي كبير، فضلا عن لصق أوراق مدون عليها مواعيد بيع الكراسات من الثالثة وحتى الخامسة مساءً، في أكثر من زاوية على بوابات البنك.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعميروالإسكان لـ24024 قطعة أرض سكنية، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- إقبال على فروع بنك الإسكان والتعمير لشراء كراسات أراضي القرعة

    أخبار

  • "التعمير والإسكان": مزايا لحاجزي أراضي القرعة بالتحويل البنكي والشيك

    أخبار

  • قبل فتح الباب اليوم.. ننشر كراسات قطع أراضي الإسكان بأنواعها

    أخبار

  • بالصور- تفاصيل مشروع "سكن ".. وسحب الكراسات 15 أغسطس

    أخبار

إعلان

4a626481a6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية