​رئيس "العامة للاستعلامات" يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لدعم مكافحة الاتجار بالبشر

كتبت- نورا ممدوح:

وجه ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بتوفير كافة إمكانيات الهيئة لدعم مكافحة الاتجار بالبشر والتوعية بخطورتها، انطلاقًا منىها كمؤسسة معنية بتنوير الرأي العام بكل القضايا والمواقف الوطنية في هذا المجال.

وأكد رشوان، خلال الكلمة التي ألقاها السفير عبد المعطي أبو زيد، نيابةً عنه في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، المقامة اليوم الأحد، أن قضية الاتجار بالبشر لها أثار سلبية على صورة مصر في الخارج، مشددًا على أنها تأتي في مقدمة القضايا التي تهتم بها الهيئة، في إطار عملية التطوير الشاملة للهيئة.

وأوضح رشوان، أن هذه الظاهرة لها تاثيرات سلبية عديدة أخطرها أن ضحاياها من الفئات الأكثر احتياجًا والأقل تعليمًا، نظرًا لانعدام الوعي لدى المواطنين.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: "كشفت المناقشات التي تابعناها في مؤتمر الشباب عن أن مصر على أبواب مستقبل مشرق، وأن ملحمة كبرى تجري على بصيرة نافذة، كما اثبتت أن المشروع الوطني المصري يجعل الإنسان أكثر ارتقاءً عن طريق تأهيله وتمكينه، وجعله جوهر كل خطط وجهود التنمية، فالمواطن هو وسيلة التقدم".

وأكد رئيس الهيئة، أن البشر هم أغلى ما نملك في مصر، وخاصةً أولئك الأولى بالرعاية والحماية والتمكين