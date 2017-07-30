نائلة جبر: مصر من الدول الرائدة في مكافحة "الاتجار بالبشر"

كتبت- نورا ممدوح:

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، إن العالم يواجه خطرًا هائلًا متمثلًا في جريمة الاتجار في البشر، واستغلال الفئات الأكثر ضعفًا في الجرائم والشغب السياسي، فضلًا عن استغلال الفقر في ممارسات أكثر خطورة.

وأضافت "جبر"، في كلمتها ضمن احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الأحد: "المجتمع الدولي انتبه لخطورة هذه الظاهرة، وتم عقد عددًا من الاتفاقيات الدولية المصحوبة بأنشطة المنظمات"، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً العمل بشكلٍ دائم على تنظيم حملة للتوعية بخطورتها اعتمادًا على وسائل الإعلام التي ترسل ضوءًا أحمر للمواطنين.

ولفتت "جبر"، إلى أن مصر من الدول الرائدة في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر، موضحةً أن المكافحة تقوم على حماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة، بالإضافة إلى تنفيذ القانون لردع المجرمين، كما أن الفقر والجهل من العناصر التي تساعد على انتشار هذه الظاهرة.

وتابعت رئيسة اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، أن القانون رقم (64) والخاص بالاتجار في البشر يعد علامة مضيئة نعتز بها، مؤكدةً أن مصر تحرص على تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية اعتمادًا على الوزارات والهيئات لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتواصل مع المؤسسات، فضلًا عن أهمية دور الإعلام.

وشددت السفيرة نائلة جبر، على أن اللجنة الوطنية تعنى بأهمية عقد الدورات للتعريف بالظاهرة وطرق المكافحة وخطورتها كل المحافظات.