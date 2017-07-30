أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نائلة جبر: مصر من الدول الرائدة في مكافحة "الاتجار بالبشر"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائلة جبر: من الدول الرائدة في مكافحة "الاتجار بالبشر"

03:34 م الأحد 30 يوليو 2017

نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية

كتبت- نورا ممدوح:

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، إن العالم يواجه خطرًا هائلًا متمثلًا في جريمة الاتجار في البشر، واستغلال الفئات الأكثر ضعفًا في الجرائم والشغب السياسي، فضلًا عن استغلال الفقر في ممارسات أكثر خطورة.

وأضافت "جبر"، في كلمتها ضمن احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الأحد: "المجتمع الدولي انتبه لخطورة هذه الظاهرة، وتم عقد عددًا من الاتفاقيات الدولية المصحوبة بأنشطة المنظمات"، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً العمل بشكلٍ دائم على تنظيم حملة للتوعية بخطورتها اعتمادًا على وسائل الإعلام التي ترسل ضوءًا أحمر للمواطنين.

ولفتت "جبر"، إلى أن مصر من الدول الرائدة في عمليات مكافحة الاتجار بالبشر، موضحةً أن المكافحة تقوم على حماية الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة، بالإضافة إلى تنفيذ القانون لردع المجرمين، كما أن الفقر والجهل من العناصر التي تساعد على انتشار هذه الظاهرة.

وتابعت رئيسة اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، أن القانون رقم (64) والخاص بالاتجار في البشر يعد علامة مضيئة نعتز بها، مؤكدةً أن مصر تحرص على تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية اعتمادًا على الوزارات والهيئات لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتواصل مع المؤسسات، فضلًا عن أهمية دور الإعلام.

وشددت السفيرة نائلة جبر، على أن اللجنة الوطنية تعنى بأهمية عقد الدورات للتعريف بالظاهرة وطرق المكافحة وخطورتها كل المحافظات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد 6 شهور من تشكيلها.. ماذا قدمت اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية ؟

    أخبار

  • الإثنين.. مصر تشارك في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

    أخبار

  • : البطالة انخفضت إلى 12%.. ونواجه الهجرة بتوفير فرص العمل

    أخبار

  • تعرف على حصيلة عمليات قوات حرس الحدود خلال 5 أشهر

    أخبار

إعلان

8e5ee83718.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية