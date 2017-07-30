أيوب: لا يشغلنا طرف نصف نهائي البطولة العربية.. وشكرًا نجيب

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

أكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق صفحة الدور الأول بالبطولة العربية، التي انتهت بمباراة «نصر حسين داي» الجزائري، والتي حقق فيها الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 وصعد للدور قبل النهائي.

وأوضح أيوب أن الجهاز الفني ينظر حاليا نحو الخطوة القادمة من البطولة في الدور قبل النهائي، التي لم يتحدد طرفاها بعد حتى الآن، في إطار السعي لمواصلة مشوار الحصول على لقب البطولة العربية.

وأضاف أيوب: «أنهينا مرحلة صعبة للغاية في البطولة العربية؛ حيث كان علينا أن نسعى للاستفادة الفنية، وكذلك الحفاظ على فرصتنا في المنافسة على اللقب لإسعاد الجماهير، وهذا ما حدث بتوفيق من الله».

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وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن الجهاز الفني لا يشغله الطرف الذي سيواجهه في منافسات دور قبل النهائي، بقدر مدى جاهزية لاعبي الأهلي أنفسهم خلال تلك الفترة واستعدادهم البدني والذهني لتلك المباراة.

وأكمل: «لقد أصبحنا في وضع المنافسة على البطولة العربية، ولا يمكن التراجع عن هذه الخطوة لإسعاد الجماهير، ولتحقيق الاستفادة الكاملة من البطولة، إضافة إلى الجوانب الفنية».

وعن مشاركة عناصر أخرى في مباراة نصف النهائي، أكد مدرب الأهلي أن اللاعبين الذين عادوا من الراحة قبل مباراة نصر حسين داي الأخيرة لديهم الفرصة في الظهور بالمباراة المقبلة وفقا لجاهزيتهم ورؤية الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.

وأتم أيوب كلامه بتوجيه الشكر لكل لاعبي الفريق الذين أسهموا في الصعود، واختص محمد نجيب مدافع الفريق، ووصفه بالمقاتل؛ لأنه اشتكى مع نهاية الشوط الأول في مباراة نصر حسين داي من إجهاد عضلي، ولكنه أصر على استكمال المباراة، خصوصا بعد تأخر الأهلي بهدف حتى لا نخسر تغييرا، وهذا يعبر عن روح اللاعب القتالية مع الفريق.