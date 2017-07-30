غدًا.. مجلس إدارة الأهلي يجتمع لمناقشة العديد من الملفات المهمة

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اجتماعه في الرابعة عصر غدٍ الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة العديد من الملفات والقرارات المهمة، يأتي في مقدمة جدول الأعمال؛ اعتماد اللائحة الخاصة بالنادي، تمهيدًا لطبعها وتوزيعها على الأعضاء، قبل التصويت عليها في الجمعية الخاصة المحدد لها يومي 25 و26 أغسطس المقبل بمقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر.

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ويناقش المجلس التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 يونيو الماضي، وكذلك التصديق على توصيات المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 11 يوليو، الذي يتضمن تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الناشئين والناشئات للتنس، واعتماد تشكيل أكاديميات الألعاب الجماعية.