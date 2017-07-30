طبيب الأهلي يوضح حالة سليمان من «مزق» الأمامية

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يشارك وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الأحد، والمقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لنصف نهائي البطولة العربية.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود، أن وليد سليمان، كان يعاني من إصابة بتمزق «1 مللي متر» في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الزمالك في نهاية الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، بعد الانتهاء من مرحلة الإعداد والتأهيل تحت قيادة طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالفريق.

جدير بالذكر أن وليد سليمان استبعد من قائمة الفريق بالبطولة العربية، التي نجح الأهلي في التأهل إلى منافسات نصف النهائي فيها، والتي سيتحدد طرفها يوم الإثنين بعد إجراء القرعة بأحد فنادق الإسكندرية.