صحة القليوبية: خروج 9 حالات من مصابي قرية سنهرة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خروج 9 حالات من المصابين بقرية سنهرة بمركز طوخ، بعد تماثلهم للشفاء، مشيرًا إلى حجز 4 حالات فقط وإخضاعهم تحت الملاحظة داخل مستشفى حميات طوخ.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عدم وجود أية أمراض وبائية بالقرية، بعد عمل مسح من قبل فرق الطب الوقائي، كما أن نتائج تحليل عينات مياه الشرب من المحطة الحكومية أكدت أنها سليمة تمامًا، وبعيدة عن الإصابة، منوهًا بأنه لا توجد أي حالات تسمم، وفقًا لتقرير أطباء الحميات.

وطمأن وكيل وزارة الصحة، أهالي القرية، مشيرًا إلى أنه لا مجال للشائعات، لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين، وأكد أن باقي الحالات المصابة ستغادر المستشفى خلال ساعات.

كان 13 شخصًا، أغلبهم من الأطفال، بالقرية المذكورة، أصيبوا بحالات مغص معوي وإسهال وقيء، احتُجزوا بمستشفى طوخ المركزي، في وقت أرجع الأهالي حالات الإصابة لتلوث في مياه الشرب بمحطتين لبيع المياه المفلترة بـ "الجراكن" في قريتي سنهرة ونامول.