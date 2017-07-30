أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

صحة القليوبية: خروج 9 حالات من مصابي قرية سنهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صحة القليوبية: خروج 9 حالات من مصابي قرية سنهرة

03:32 م الأحد 30 يوليو 2017

صحة القليوبية: خروج 9 حالات من مصابي قرية سنهرة

حالات تسمم

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خروج 9 حالات من المصابين بقرية سنهرة بمركز طوخ، بعد تماثلهم للشفاء، مشيرًا إلى حجز 4 حالات فقط وإخضاعهم تحت الملاحظة داخل مستشفى حميات طوخ.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عدم وجود أية أمراض وبائية بالقرية، بعد عمل مسح من قبل فرق الطب الوقائي، كما أن نتائج تحليل عينات مياه الشرب من المحطة الحكومية أكدت أنها سليمة تمامًا، وبعيدة عن الإصابة، منوهًا بأنه لا توجد أي حالات تسمم، وفقًا لتقرير أطباء الحميات.

وطمأن وكيل وزارة الصحة، أهالي القرية، مشيرًا إلى أنه لا مجال للشائعات، لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين، وأكد أن باقي الحالات المصابة ستغادر المستشفى خلال ساعات.

كان 13 شخصًا، أغلبهم من الأطفال، بالقرية المذكورة، أصيبوا بحالات مغص معوي وإسهال وقيء، احتُجزوا بمستشفى طوخ المركزي، في وقت أرجع الأهالي حالات الإصابة لتلوث في مياه الشرب بمحطتين لبيع المياه المفلترة بـ "الجراكن" في قريتي سنهرة ونامول.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. غلق 1231 منشأة غذائية خلال 6 أشهر في المنوفية

    أخبار

  • إحالة طبيب "ضرب مريضًا بالجزمة" للنيابة الإدارية في المنيا

    أخبار

  • إغلاق حجرتي عمليات وقسم الليزر بمستشفى خاص غرب الإسكندرية

    أخبار

  • صحة القليوبية: لم نسجل أي أمراض وبائية بـ "سنهرة" في طوخ

    أخبار

إعلان

5dd360b320.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس