الجبير : نرفض محاولة قطر تسيس موضوع الحج

المنامة- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد رفض بلاده محاولات قطر تسييس موضوع الحج..قائلا : "إن المملكة تبذل جهودا كبيرة من أجل تنظيم رحلات الحج ولا تقبل أن يكون هناك تسيس في منظومة الحج فهذه مشاعر مقدسة وواجبات على كل مسلم".

وأضاف الجبير ، في مؤتمر صحفي مشترك عقد بين وزراء خارجية الدول الأربع في المنامة اليوم: "إن المملكة تشجع قدوم كل مسلم من أي مكان في العالم لزيارة بيت الله الحرام وترفض ما تقوم به قطر في محاولة تسييس هذا الأمر .. مؤكدا على أن الأشقاء في قطر مرحب بهم مثل ما هو مرحب بكل مسلم من أي مكان لزيارة الأماكن المقدسة.

وشدد وزير خارجية السعودية على أن تاريخ المملكة واضح فيما يخص تسهيل أي زيارة لبيت الله الحرام سواء في العمرة أو الحج.

ومن جانبه .. قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد : "إن هناك مجموعة من الخطوات التي من الممكن أن تتخذها الدول الأربع ضد رفض قطر لقائمة المطالب ، فهناك مبدأ أساسي في أية خطوة لمواجهة أو إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت".. قائلا : "إنه من الضروري أن تكون أية خطوة تقوم بها دولنا تعكس القانون الدولي وأن تحظى بإجماع من الدول الأربع".

وأكد بن زايد على أن هذه الخطوات يجب أن تكون بقدر الإمكان بعيدة عن المواطن القطري الشقيق حيث إن المسئولية الأساسية هي مسئولية الدولة القطرية ، فهي تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة وبيسر كما ذكر البيان ، ولكن على القيادة القطرية أن تختار النهج والمصير الذي تريد أن تتجه فيه لقطر ولشعبها.