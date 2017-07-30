أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجبير : نرفض محاولة قطر تسيس موضوع الحج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجبير : نرفض محاولة قطر تسيس موضوع الحج

03:20 م الأحد 30 يوليو 2017

الجبير : نرفض محاولة قطر تسيس موضوع الحج

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

المنامة- (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد رفض بلاده محاولات قطر تسييس موضوع الحج..قائلا : "إن المملكة تبذل جهودا كبيرة من أجل تنظيم رحلات الحج ولا تقبل أن يكون هناك تسيس في منظومة الحج فهذه مشاعر مقدسة وواجبات على كل مسلم".

وأضاف الجبير ، في مؤتمر صحفي مشترك عقد بين وزراء خارجية الدول الأربع في المنامة اليوم: "إن المملكة تشجع قدوم كل مسلم من أي مكان في العالم لزيارة بيت الله الحرام وترفض ما تقوم به قطر في محاولة تسييس هذا الأمر .. مؤكدا على أن الأشقاء في قطر مرحب بهم مثل ما هو مرحب بكل مسلم من أي مكان لزيارة الأماكن المقدسة.

وشدد وزير خارجية على أن تاريخ المملكة واضح فيما يخص تسهيل أي زيارة لبيت الله الحرام سواء في العمرة أو الحج.

ومن جانبه .. قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد : "إن هناك مجموعة من الخطوات التي من الممكن أن تتخذها الدول الأربع ضد رفض قطر لقائمة المطالب ، فهناك مبدأ أساسي في أية خطوة لمواجهة أو إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت".. قائلا : "إنه من الضروري أن تكون أية خطوة تقوم بها دولنا تعكس القانون الدولي وأن تحظى بإجماع من الدول الأربع".

وأكد بن زايد على أن هذه الخطوات يجب أن تكون بقدر الإمكان بعيدة عن المواطن القطري الشقيق حيث إن المسئولية الأساسية هي مسئولية الدولة القطرية ، فهي تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة وبيسر كما ذكر البيان ، ولكن على القيادة القطرية أن تختار النهج والمصير الذي تريد أن تتجه فيه لقطر ولشعبها.

هذا المحتوى من

1cb84e21b9.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قطان: ما تدعيه قطر عارٍ تماماً عن الصحة وأبواب الحرمين مفتوحة لجميع

    أخبار

  • الدول المقاطعة: قطر نقضت تعهداتها ولم تطبيق بنود اتفاق الرياض

    أخبار

  • الدول المقاطعة: مستعدون للتفاوض مع قطر على تحقيق مطالبنا

    أخبار

  • الدول الأربع تبدي استعدادها للحوار مع قطر شرط تنفيذ الـ"13 مطلباً"

    أخبار

إعلان

955df2a440.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة