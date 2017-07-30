"مصر للطيران": صرف تذاكر الحج لهذا العام غدًا عبر 3 مكاتب للشركة

كتب- طه عبيد:

تبدأ "مصرللطيران" في إصدار تذاكر حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج هذا العام غدًا الاثنين، من خلال 3 مكاتب فقط تابعة للشركة.

وأوضحت الشركة- في بيان لها الأحد- أن المكاتب الثلاثة هي: مكتب "شبرا" لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية، ومكتب الشركة في مقر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية لإصدار تذاكر حجاج القرعة، ومكتب مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات.

وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المقرر أن تقلع أولى رحلات الحج لهذا العام في 9 أغسطس، مشيرًا إلى أن جميع الشركات قد اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لنجاج موسم الحج لهذا العام.

وأضاف مسلم أن أسعار تذاكر الحج لهذا العام بلغت 10350 جنيه لحجاج القرعة، بينما تبلغ أسعار الحج السياحي مابين 10600 جنيه، وحتى 16400 جنيه شاملة الرسوم والضرائب.

وأشار رئيس مصر للطيران أن الشركه طرحت سعة مقعدية تصل إلى ٦٣ ألف مقعد لنقل حجاج بيت الله الحرام، تخصص منهم حوالي ٤٠ ألف مقعد بالأسعار المعلنة والتي تبدأ من ١٠٣٥٠ جنيه، و ٢٣ ألف مقعد للحجاج من راغبي الحج السريع الذين يمكنهم السفر على الدرجات السياحية، و درجات رجال الأعمال حيث تتفاوت سعر التذكرة وفقا للمدة والدرجة المطلوبة.