المالية تطرح 13.5 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.7%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت وزارة المالية اليوم -الأحد-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، لأجل91 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو20.7%، وتم تغطيته بنحو2.2 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه، لأجل 266 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.5%، وتم تغطيته بنحو 2.7 مرة.

وكان قد تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 21.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

شاهد أيضا

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.