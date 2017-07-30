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المالية تطرح 13.5 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.7%

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المالية تطرح 13.5 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.7% المالية تطرح 13.5 مليار جنيه أذون خزانة بعائد 20.7%

التحرير

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الأحد-، نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة أذون خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، لأجل91 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو20.7%، وتم تغطيته بنحو2.2 مرة، كما تم طرح أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه، لأجل 266 يومًا، بمتوسط عائد بلغ نحو 20.5%، وتم تغطيته بنحو 2.7 مرة.

وكان قد تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 21.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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التحرير

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