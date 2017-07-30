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إحباط تهريب معدات تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة بشمال سيناء

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إحباط تهريب معدات تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة بشمال سيناء إحباط تهريب معدات تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة بشمال سيناء

التحرير

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها لإحكام السيطرة الأمنية على الطرق والمعابر للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية، بمحافظة شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر رفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن عناصر إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء، إذ تم ضبط سيارة نقل عثر بداخلها على عدد من المعدات والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والدوائر الإلكترونية، إضافة إلى أجهزة ومعدات اتصال.

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