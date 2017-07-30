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عمران: 11 مليار دولار إجمالي الطروحات بالبورصة خلال 4 سنوات

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عمران: 11 مليار دولار إجمالي الطروحات بالبورصة خلال 4 سنوات عمران: 11 مليار دولار إجمالي الطروحات بالبورصة خلال 4 سنوات

التحرير

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 قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن إجمالي حصيلة الطروحات في البورصة بلغ 11 مليار دولار خلال أربع سنوات من 2013 إلى 2017. 

وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن حصاد البورصة اليوم الأحد، أن صافى مشتريات الأجانب ارتفع إلى 15 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة مقارنة بصافي بيع 4 مليارات جنيه خلال 2011 إلى 2013.

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وتابع: "ارتفعت قيمة التداول إلى 1.5 مليار جنيه منذ نوفمبر 2016 مقارنة بـ313 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2013". 

وأشار عمران إلى أن رأس المال السوقي للبورصة تجاوز نصف تريليون جنيه، وسجل 540 مليار جنيه، وهو أعلى مستوياته فى خمس سنوات.

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التحرير

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