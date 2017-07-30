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تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون تقنين «التوك توك»

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تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون تقنين «التوك توك» تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون تقنين «التوك توك»

التحرير

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قال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل 25- 30، إنه أعد مشروع قانون لتقنين «التوك توك» سيخدم الدولة والمواطن وصاحب التوك توك فى وقت واحد، لافتًا إلى أنه سينص على ضرورة وضع لون معين لكل محافظة أثناء عملية الترخيص، ورقم محدد لكل توك توك، بحيث لا يستطيع الخروج عن مسار ترخيصه.

وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أن مشروع القانون ينص على عدم عمل التوك توك فى الشوارع الرئيسية لكل محافظة، وسيتم تحديد خط سير معين لمنع خروجه عن محيط منطقته، مشيرًا إلى أن ذلك يسهل للأجهزة الأمنية التعرف على السرقات التى تحدث عن طريق استخدامه، وأيضًا تقلل من سرقته من أصحابه.

وتابع: «استخدام التوك توك فى شوارع فى الفترة الأخيرة أصبح ظاهرة، ومنعه تمامًا يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، والتى تم شراؤه بها، لذلك يجب تقنينه بشكل يضمن الاستثمار الأمثل له بما لا يخالف القانون». 

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يلزم عدم استخدام الأطفال فى قيادته، ويضع عقوبات رادعة على السائقين المخالفين، تبدأ بفرض غرامات فورية في المخالفة والخروج عن المسار الموضوع له من قبل إدارة خدمات المرور.

وأكد أن مشروع القانون فرض عقوبات بالسجن على سائقيه في حالة ثبوت ارتكاب جرائم وسرقات، وذلك مع سحبه نهائيا من السائق، ولكن لا يجب منعه نهائيا، لأنه أسهم فى حل أزمة البطالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتقدم به فى دور الانعقاد المقبل.


 
 

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التحرير

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