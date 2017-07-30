«سابسكو» تنجح فى إعادة تشغيل أحد آبار «زيتكو» بعد توقفه أكثر من عام

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نجحت شركة صحارى للخدمات البترولية "سابسكو" فى إعادة تشغيل أحد آبار البترول المملوكة لشركة "إيست زيت بتروليوم - زيتكو"، إحدى الشركات التابعة لهيئة البترول المصرية، بعد توقف البئر "ويل إيست زيت -13"، الكائن بمنطقة حجر النوبة الرملي جنوب غرب مصر، عن العمل منذ أكثر من عام، وذلك نتيجة زيادة تراكم الرواسب بمعدات استخراج البترول من باطن الأرض العاملة بالبئر.

وبدأت الشركة فى إجراء دراسات معملية موسعة للتوصل إلى المذيب الأقوى والمناسب لطبقة الرواسب الصعبة، مع الأخذ فى الاعتبار عدم إلحاق أي ضرر في الآلات أو المعدات المستخدمة فى عمليات استخراج البترول، وذلك حتى لا يؤثر على إنتاجية البئر.

وقام قسم الخدمات الكيميائية بالتعاون مع قسم الأبحاث والتطوير بالشركة بدراسة المشكلة للتوصل إلى حل، بعد فشل جميع المحاولات التى بذلتها عدة شركات عالمية ومحلية لإعادة عمل وتشغيل البئر بعد توقفها، حيث تم أخذ عينة من طبقة الرواسب وإرسالها للعديد من شركات الخدمات البترولية داخل مصر وخارجها، فى محاولة لحل تلك المشكلة، إلا أن جميعها فشلت فى حل المشكلة والعثور على مذيب فعال لتلك الطبقة.

وتوصلت الشركة إلى إستراتيجية فعالة لإزالة طبقة الرواسب، على الرغم من طبيعتها الصعبة، حيث تم استخدام تقنية الأنابيب المرنة لضخ المادة المذيبة فى البئر، وبالفعل حققت المادة المستخدمة "scsr 20" أهدافها، حيث عادت البئر للعمل مرة أخرى بزيادة 50% فى معدلات الإنتاج، ليصل إنتاجه يوميا إلى ألف برميل، ويتحول العمل فى البئر بتقنية التدفق الطبيعي بدلاً من الرفع الصناعي.

وتمثلت مشكلة "البئر" سابقًا فى أن سلفات الحديد تعتبر مادة صعبة الذوبان فى حمض الهيدروكلوريك، الذى يعد من أقوى المذيبات الكيميائية، ولم يكن هناك إلا حل واحد للتغلب على المشكلة، وهو التفريز الذى أثبت فشله هو الآخر، الأمر الذى دفع شركة "زيتكو" لإيقاف العمل فى هذه البئر.