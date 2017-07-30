غضب بين أهالي طوخ بعد ظهور حالات تسمم من المياه.. ووكيل الصحة ينفي

التحرير

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سادت حالة من الغضب بين أهالي مركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد ظهور حالات تسمم نتيجة مياه الشرب، جراء اختلاطها بمياه الصرف الصحي.

رضا شعبان ٢٣ عام ربة منزل، أكدت لـ"التحرير" أن نجلتها فاطمة حمدي ١٦ عامًا، تعرضت إلى التسمم بعد تناول مياه الشرب، منوهة إلى أنه تم حجزها بمستشفى الحميات للكشف عليها.

أما عبدالله سليمان أحد أبناء القرية، قال: إن "نجله منصور البالغ من العمر عامان ونصف أصيب باعراض قيء وآلام شديدة بعد تناوله مياه مفلترة من (الجراكن)، نظرًا لتهالك مواسير المياه المتواجدة بالقرية منذ عشرات السنين."

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في المقابل، نفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية حمدي الطباخ وجود حالات تسمم داخل القرية، مطمئنًا أهالي القرية بعدم رصد أية أمراض وبائية - خاصة أن الحالات المصابة من أماكن متناثرة، و أن الجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى استجابت للعلاج.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن فريق الطب الوقائي الذي تم إرساله من المديرية للقريه قام بأخذ عينات من الأغذية والمياه والمحلات التجارية للمواد الغذائية لتحليلها.

من جانبها أغلقت مديرية الصحه بالقليوبية محطتين لبيع المياه المفلتره بـ"الجراكن" بقريتي سنهرة ونامول على خلفية إصابة 17 شخصا بحالات قىء وإسهال.