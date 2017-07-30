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أقارب سجين متوفى يتجمهرون أمام مستشفى إسنا.. والشرطة تتدخل

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أقارب سجين متوفى يتجمهرون أمام مستشفى إسنا.. والشرطة تتدخل أقارب سجين متوفى يتجمهرون أمام مستشفى إسنا.. والشرطة تتدخل

التحرير

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تجمهر عدد من الأهالي أمام مستشفى إسنا المركزي بالأقصر، اليوم الأحد، احتجاجًا على وفاة شاب داخل قسم شرطة إسنا، واتهامهم قوات الأمن بالتورط في الواقعة.

تجمهر أهالي اسنا (1)

وعثرت قوات الأمن، أمس السبت، على "أحمد ع."، 28 عاما، المحبوس على ذمة قضية سرقة دراجات بخارية، جثة هامدة بعدما أقدم على الانتحار شنقا داخل غرفة الحجز مستخدما قطعة من القماش معلقة بالسقف، حسب التحريات.

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تجمهر أهالي اسنا (2)

وذكر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة انتحار السجين داخل محبسه، الأمر الذي دفع أقاربه للتجمهر أمام المستشفى، وتدخلت قوات الشرطة لفض التجمهر.

تجمهر أهالي اسنا (3)

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التحرير

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