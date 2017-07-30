أقارب سجين متوفى يتجمهرون أمام مستشفى إسنا.. والشرطة تتدخل

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تجمهر عدد من الأهالي أمام مستشفى إسنا المركزي بالأقصر، اليوم الأحد، احتجاجًا على وفاة شاب داخل قسم شرطة إسنا، واتهامهم قوات الأمن بالتورط في الواقعة.

وعثرت قوات الأمن، أمس السبت، على "أحمد ع."، 28 عاما، المحبوس على ذمة قضية سرقة دراجات بخارية، جثة هامدة بعدما أقدم على الانتحار شنقا داخل غرفة الحجز مستخدما قطعة من القماش معلقة بالسقف، حسب التحريات.

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وذكر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة انتحار السجين داخل محبسه، الأمر الذي دفع أقاربه للتجمهر أمام المستشفى، وتدخلت قوات الشرطة لفض التجمهر.