أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سامح شكري: التشكيك في بيان «الدول الأربع» بالقاهرة مرفوض

Google+ Print
سامح شكري: التشكيك في بيان «الدول الأربع» بالقاهرة مرفوض سامح شكري: التشكيك في بيان «الدول الأربع» بالقاهرة مرفوض

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتهام بيان الدول الأربع الصادر من القاهرة المتعلق برفضهم سياسات قطر الداعمة للإرهاب، بأنه مسؤول عن التفريط بشروط الـ13 العادلة، غير صحيح. 

أضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأحد، أنه لا تفاوض مع قطر فيما يتعلق بمطالب وقف دعم الإرهاب، موضحا أنه لا مجال للتفاوض على مثل هذه المبادئ الأساسية التي يقرها المجتمع الدولي.

شاهد أيضا

وتابع: "لا يجب الشك في صياغة بيان القاهرة، فموقف الدول الأربع واضح وليس له نطاق غير محدد ومشترط التنفيذ من قبل حكومة قطر، فمواقف الدول الأربع ثابتة تجاه الأزمة مع قطر ولا تراجع عن المطالب التي تم تقديمها".

واستكمل: "الحوار مع قطر سيكون حول آليات تنفيذ المبادئ والشروط التي تم وضعها فقط، وليس للتفاوض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)