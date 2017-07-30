سامح شكري: التشكيك في بيان «الدول الأربع» بالقاهرة مرفوض

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتهام بيان الدول الأربع الصادر من القاهرة المتعلق برفضهم سياسات قطر الداعمة للإرهاب، بأنه مسؤول عن التفريط بشروط الـ13 العادلة، غير صحيح.

أضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأحد، أنه لا تفاوض مع قطر فيما يتعلق بمطالب وقف دعم الإرهاب، موضحا أنه لا مجال للتفاوض على مثل هذه المبادئ الأساسية التي يقرها المجتمع الدولي.

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وتابع: "لا يجب الشك في صياغة بيان القاهرة، فموقف الدول الأربع واضح وليس له نطاق غير محدد ومشترط التنفيذ من قبل حكومة قطر، فمواقف الدول الأربع ثابتة تجاه الأزمة مع قطر ولا تراجع عن المطالب التي تم تقديمها".

واستكمل: "الحوار مع قطر سيكون حول آليات تنفيذ المبادئ والشروط التي تم وضعها فقط، وليس للتفاوض".