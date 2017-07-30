"بلوزة" ماركة عالمية تشبه "ملاية سرير".. وثمنها 18 ألف جنيه

كتب - هشام عواض:

تبتكر شركات الأزياء العالمية، تصميمات جديدة كل يوم، لكنها لا تكتفي بذلك، وتلجأ أحيانًا إلى استعادة خطوط الموضة القديمة والأقمشة ذات التصميم الفلكلوري، وتقدمها في تصميمات حديثة، وعادة تباع هذه التصميمات بمبالغ باهظة.

وفي هذا الإطار، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لـ"بلوزة" صفراء اللون وبها نقوش ورود، تحمل اسم واحدة من أغلى الماركات، بلغ سعرها 890 يورو (قرابة 18600 جنيه مصري).

وسخر رواد فيسبوك، من تصميم البلوزة وسعرها، خاصة أن لونها وتصميم النقوش المرسومة عليها، يشبه تماما ما كانت ترتديه السيدات في الريف المصري، في القرن الماضي.

كما نشر آخرون صورا تكشف التشابه بين نقوش "البلوزة" وملاءة سرير رخيصة الثمن كما يظهر من الصورة.

وعلقت أخرى "والله لو ببلاش مالبسها.. أنا ابقى ماشية في الشارع شبه طبق العدس"، وعلق أخر"الله يرحمك يا ستي أنا لو اعرف أن جلابياتك أم كورنيش من تحت دي هتبقي موضه وب22الف والله ما كنت فرضت فيهم أبدًا الله يرحمك بقا ويفشفش الطوبة اللي تحت رأسك كنتي هتبقي من الأعيان بجلبياتك".