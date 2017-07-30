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عودة حركة القطارات بقليوب بعد توقف ساعتين

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بقليوب بعد توقف ساعتين

03:16 م الأحد 30 يوليو 2017

عودة حركة القطارات بقليوب بعد توقف ساعتين

عودة حركة القطارات

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، عودة حركة القطارات على خط السكة الحديد بقليوب في الاتجاهين، وبصورة طبيعية بعد تعطلها ساعتين، إثر اشتعال حريق محدود في جرار قطار، بمنطقة قلما دائرة المركز في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها، مشيرًا إلى أن السكك الحديدية رفعت الجرار المتضرر وعاد العمل على الخط من جديد.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى، في وقت سابق، بلاغًا من شرطة النجدة، باشتعال حريق بجرار قطار متجه من القاهرة لبنها، وتوقف الحركة.

جرى إخطار اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، فانتقل على الفور العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، وتبين أنه أثناء قدوم القطار السريع من شبرا الخيمة إلى بنها، اشتعلت فيها النيران فجأة، وقام سائقه بوقفه وهرع الركاب إلى خارج القطار.

وأخطرت هيئة السكة الحديد، وتم وقف حركة القطارات من وإلى القاهرة، لحين إرسال جرار إمداد لسحب الجرار المحترق، الذي جرت السيطرة على النيران فيه بواسطة سيارات الإطفاء.

 

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