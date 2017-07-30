مدير منظمة الهجرة: العبودية واستغلال الأطفال من أبرز أشكال الاتجار بالبشر

كتبت- نورا ممدوح:

قال عمرو طه، مدير مكتب القاهرة للمنظمة الدولية للهجرة، إن احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، حدث مهم في إطار نشر الوعي حول وضع ضحايا الأتجار بالبشر وحماية حقوقهم .

وأضاف طه، في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أن العام الحالي شهد تنسيق المنظمة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار البشر، لمكافحته عن طريق تقديم المساهمة للكثير من الأفواج على العودة بأمان إلى بلدانهم.

وأوضح مدير مكتب القاهرة للمنظمة الدولية للهجرة أن من بين أشكال الأتجار: العبودية، واستغلال الأطفال. وبحسب الإحصائيات فإن متوسط عمر الطفل الذي يتم الإتجار به هو 11 عامًا، مشيرًا إلى أنه في عام 2015 تعاملنا مع الكثير من الحالات واستغلال البشر وأنه قد تصل مدة هذا الاستغلال إلى مايقرب من 25 عام.

وذكر طه أن الاتجار في البشر يؤدي إلى حصول من يعملون به على مليارات الدولارات، مؤكدًا أن الحكومة تدرك التعامل مع هذه الجريمة من خلال سن قانون 64 بشان الاتجار بالبشر، وأن المنظمة عملت مع اللجنة بشكل كبير علي وضع القانون ووضع الآليات التي تضمن أن الضحية يتم حمايتها.

وتابع: "المنظمة تستمر في تقديم المساعدة المطلوبة مع اللجنة التنسيقية للهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر لمنع الجريمة، حيث تم تنظيم عدد من حملات نشر الوعي".