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مرصد الأزهر: استخدام "داعش" للنساء في التفجيرات تحول في الأيديولوجية الإجرامية

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مصراوي Masrawy

مرصد الأزهر: استخدام "داعش" للنساء في التفجيرات تحول في الأيديولوجية الإجرامية

03:13 م الأحد 30 يوليو 2017

كتب ــ محمود علي:

أكد مرصد الأزهر، أن استخدام التنظيم النساء في العمليات الإرهابية، يُعد تحوّلًا كبيرًا في الأيديولوجية الإجرامية التي يتبعها ضد خصومه من الأبرياء "المدنيين والعسكريين".

وأضاف المرصد في بيان له الأحد، أن "وسائل التواصُل الاجتماعي، والأطفال، والنساء" هي 3 أدواتٍ رئيسة يعتمد عليها تنظيم داعش الإرهابي- "َتتار العصر الحديث"- لتنفيذ مخططاتهم الهدّامة.

وأكد المرصد أن الثلاث عناصر يمكن وصفُها بأنها أضلاع المُثلّث الداعشيّ الأكثرِ فاعليّةً لدى التنظيم، مشيرا إلى أن التنظيم أصبح يعتمد على النساء عَلَّهُ يستطيع أن يُعوّضَ الخسارة التي لَحِقَتْ به وبعناصره الإجرامية.

ونوه إلى أن صورة المرأة النَّمَطيّة لدى تلك التنظيمات الراديكالية، ومكانتها لا تجعلها سوى "عرائسَ" ليس إلّا، لكن على ما يبدو أن الغاية تُسَوِّغُ الوسيلة، واحتياج داعش للدور الذي من الممكن أن تلعبه المرأة لخدمة أجندة هذا التنظيم التخريبية لا يمكن أن يُفلتَها من بين يديه.

ولفت المرصد، إلى أن أبرز ما دعا داعش لاستخدام النساء في عملياتهم الإرهابية ضد الأبرياء هو سهولة تحركهن، ولسببٍ آخَرَ؛ هو خسارة "داعش" للعديد من أراضي سيطرته، والهزائم المتلاحقة التي أَلَمّتْ به، ولحقت بعناصره في العراق وسوريا.

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