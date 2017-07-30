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تيباس: الدوري الإسباني وبرشلونة أكبر من نيمار

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تيباس: الدوري الإسباني وبرشلونة أكبر من نيمار تيباس: الدوري الإسباني وبرشلونة أكبر من نيمار

التحرير

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بات برشلونة والدوري الإسباني على مقربة من فقدان أحد أبرز نجوم البطولة، وهو اللاعب البرازيلي نيمار، الذي اقترب كثيرًا من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن ذلك الأمر لا يقلق رئيس رابطة البطولة خافير تيباس، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح تيباس أن الدوري الإسباني وبرشلونة أكبر من نيمار، مشيرًا إلى أنه سيشعر بالقلق فقط عند رحيل أي من ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.

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وعن تقدم الرابطة بشكوى لإخلال باريس سان جيرمان بقواعد اللعب المالي النظيف، قال تيباس إنه حتى لو لم يشتر الفريق الفرنسي نيمار، فإن الرابطة ستشتكي النادي الفرنسي الذي يعتمد على الأموال القطرية فقط للإخلال بمنظومة كرة القدم.

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التحرير

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