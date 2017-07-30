بالصور- محلب وفايزة أبو النجا يتفقدان المتحف المصري الكبير

كتبت- نسمة فرج:

عقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والدكتور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، اليوم الأحد، اجتماعًا بالمتحف المصري الكبير لمناقشة التطورات النهائية لأعمال تطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية ومشروع بناء المتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه الجزئي في عام ٢٠١٨.

وحضر الاجتماع أيضًا اللواء أمير السيد، مستشار الرئاسة للتخطيط العمراني، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة والسفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق.

أوضح العناني-حسب البيان الصادر، أن الإجتماع جاء لمناقشة سير العمل في كل من المتحف المصري الكبير ومشروع تطوير هضبة الهرم الأثرية والوقوف على آخر مستجداد العمل بهما سعياً لتذليل كافة العقبات التي قد تحول دون إتمام العمل في الوقت المحدد له.

وأكد وزير الآثار أن هذا الاهتمام الكبير الذي تولية الحكومة المصرية لكل من المشروعين يرجع لإعتبارهما من أهم المشاريع القومية في مصر حالياً والذي نعمل جميعاً للأنتهاء منهما طبقا الجدول الزمني المحدد لهما. فمن المقرر أن تنتهي أعمال مشروع تطوير هضبة الهرم الأثرية في نهاية 2017 كما يشهد عام 2018 الإفتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير.

وعقب الاجتماع حرص الحضور على تفقد كلاً من موقع الإنشاءات بالمتحف المصري الكبير ثم التوجه إلى منطقة هضبة الأهرامات الأثرية لتفقد طبيعة أعمال مشروع تطويره.​