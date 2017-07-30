5 حيل لتجنب "الرز المعجن"

كتبت- ميرا ماهر:

تعاني الكثير من السيدات في المطبخ من مشكلة "الرز المعجن" خلال الطهي، والتي لها أسبابها، مثل نقع الأرز في الماء ثم طهيه مباشرة، حيث يؤدي ذلك إلى لين حبوبه. كما أن وضع كمية كبيرة من الماء مع الأرز عند طهيه يؤدي إلى نفس المشكلة.

لذلك ذكر موقع " finecooking" 5 حيل فعالة لتجنب مشكلة "الرز المعجن":

-لا بد من غسل الأرز بشكل جيد قبل الطهي للتتخلص من طبقة النشا الموجودة فيه، والذي غالباً ما يكون سبباً رئيسياً لتلك المشكلة.

-غالباً ما تسبب كمية الماء الزائدة عند طهي الأرز إلى تعجنه، لذلك يجب تحديد معيار الماء بالنسبة لكمية الأرز.

-يمكنك التغلب على مشكلة "الرز المعجن" من خلال إضافة ملعقة من السمن مع ملعقة من الزيت عند الطهي.

-لا بد من تقليب الأرز بشكل مستمر باستخدام الشوكة، فذلك يساعد على عدم التصاق حبيبات الأرز بشكل أفضل.

-احذري طهي الأرز لوقت إضافي حتى لو لاحظتِ وجود القليل من الماء.